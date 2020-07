Mondovì, consegna BIP card: questa mattina postazione mobile di distribuzione a Carassone

Prosegue, a Mondovì, la consegna gratuita delle tessere BIP per viaggiare in funicolare a prezzo agevolato, che tutti i cittadini residenti potranno ritirare senza alcun costo nel numero di una per nucleo familiare.

"La tessera, marchiata con il logo del Comune di Mondovì, sarà l’unica valida per poter acquistare il carnet di corse in funicolare per viaggiare al prezzo agevolato di 50 centesimi a corsa (20 euro, 20 corse)", spiegano dal municipio, prima di annunciare che "questa settimana la postazione mobile di distribuzione sarà attiva giovedì 23 luglio, dalle 8.30 alle 12.30, presso i giardinetti della chiesa di Carassone, oltre che, negli stessi orari, presso il mercato del venerdì a Piazza e del sabato a Breo".

Alternativamente, sarà possibile ritirare la tessera presso la stazione di valle della funicolare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.