OPS di Intesa su UBI, Fare Quadrato: "Si apre un nuovo scenario. Ma rimanga l'attenzione al territorio"

Il parere positivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in merito all'Offerta Pubblica di Scambio lanciata da IntesaSanpaolo sul Gruppo UBI pare abbia messo la parola "fine" ad una delle più importanti operazioni finanziarie degli ultimi anni.

Se Intesa riuscirà ad incorporare UBI non solo diverrà la più grande banca italiana ma potrà giocarsela alla pari con altri player internazionali, superando il livello europeo.

Un'attenzione particolare l'ha avuta, per ovvi motivi, la nostra terra, sede del principale azionista di UBI, quella Fondazione CRC che rappresenta la cassaforte della "Granda" ed una delle principali Fondazioni di origine bancaria della Penisola.

Quale sarà il futuro della Fondazione? Il grande "dividendo" che incasserà potrebbe tramutarsi in erogazioni sul territorio ovvero potrebbe essere utilizzato per finalizzare altri investimenti, diversificando quindi le operazioni o, addirittura, per entrambi gli scopi.