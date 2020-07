Camion si ribalta sulla Sp 422 tra Crava Morozzo e Magliano Alpi

Incidente nella mattina di oggi, giovedì 23 luglio, sulla Sp422 in via Valle Macra, la strada che collega Magliano Alpi a Crava Morozzo. Un camion si è ribaltato al di fuori della carreggiata intorno alle ore 10,15 poco dopo il mobilificio Tredì in direzione Crava.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo pesante il quale ha perso diverso gasolio che sversava nel fossato a bordo strada. Intervenuti un'ambulanza dell'equipe medico sanitario del 118 per prestare i soccorsi alla persona coinvolta nell'incidente di cui non sono state rese note generalità, nè condizioni.

In loco i carabinieri per la gestione della viabilità e rilievi del caso. La strada non è stata chiusa essendosi il veicolo ribaltato al di fuori dalla carreggiata.