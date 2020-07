Maltempo nel saviglianese: danni per caduta alberi, diversi platani secolari abbattutti in strada Sanità (FOTO)

In foto i platani in zona Sanità, alcuni alberi abbattuti in zona Maresco e diverse strade provinciali nel saviglianese

Nottata intesa per i volontari dei Vigili del Fuoco di Savigliano. Tanti gli interventi per alberi caduti a causa del maltempo, i danni più ingenti nella zona di strada Sanità, sulla provinciale 156, dove alcuni platani secolari sono caduti bloccando la sede stradale. Le due squadre dei vigili accorsi sul posto hanno lavorato tutta la notte per spostare circa sette alberi abbattuti dal maltempo, richiedendo l’intervento dell’autogru di Cuneo. Sul posto ad aiutare i colleghi di Savigliano anche la squadra di Racconigi.

Per fortuna non sono rimaste coinvolti mezzi o persone.

Altri danni per caduta di alberi nel saviglianese si sono registrati in strada Suniglia, in via delle Valli, in via san Salvatore, dove è caduto un pino vicino al cimitero, e in centro città, in particolare in via Bisalta vicino al vecchio albergo Eden dove un altro pino è caduto nella sede stradale.

Diversi interventi anche nella zona di Genola, dove è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Fossano, e nella zona del Saluzzese, dove i Vigili sono intervenuti per alcuni tetti e lamiere scoperchiati dalle forti raffiche di vento.