Cannabis light: forte crescita di acquisti online nelle settimane di lockdown

Durante il periodo di quarantena si è registrato, in Italia, un incremento nell'acquisto di cannabis light: questa notizia ha avuto una notevole risonanza in rete ed è stata confermata anche da aziende del settore come https://prodotti-cannabis.it .

Prima di analizzare questo fenomeno sul piano psicologico e sociale è importante sottolineare che cos'è la cannabis light, perché è legale e soprattutto perché non è considerata, dalla legge italiana, una sostanza stupefacente.

La cannabis come stupefacente

La cannabis adoperata come stupefacente, come noto, è illegale, in Italia proprio come in molti altri paesi, e ciò è dovuto al fatto che essa è una sostanza con effetti psicoattivi.

Il principio attivo che implica effetti psicoattivi è il THC, ovvero il delta-9-tetraidrocannabinolo: le sue capacità di alterare la condizione psichica di chi fa utilizzo di tali sostanze è stata ampiamente confermata dalla scienza, di conseguenza non ci sono dubbi sul fatto che la cannabis propriamente intesa sia uno stupefacente, per quanto venga considerata una "droga leggera".

Cannabis light: legale e priva di effetti psicoattivi

La cannabis light, come si diceva, è una variante della cannabis che non è considerata uno stupefacente, e il motivo è presto detto: essa contiene delle quantità di THC che, a livello biologico, si ritiene non possano avere alcun effetto psicoattivo.

Affinché della cannabis possa essere considerata light e possa quindi essere considerata legale e commerciabile, dunque, devono sussistere diversi parametri, il più importante dei quali è senz'altro il livello di THC, che deve essere tale da escludere effetti tipici di uno stupefacente.

Per approfondire questa tematica dal punto di vista delle disposizioni di legge è senz'altro interessante consultare la normativa di riferimento, ovvero la 242 del 2016, disponibile nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a questo link .

I prodotti che rientrano nella categoria "cannabis light" sono considerati interessanti soprattutto per i loro effetti rilassanti, un effetto che è biologicamente dovuto alla presenza di cannabidiolo, meglio noto come CBD.

Consumi in crescita nel lockdown: una possibile spiegazione

Si diceva che durante la quarantena i consumi di cannabis light da parte degli italiani sono cresciuti in modo importante, e la cosa non desta stupore se si effettua un raffronto tra le proprietà riconosciute a tali sostanze e i disturbi psicologici che più frequentemente hanno interessato i cittadini un periodo storico così particolare.

L'obbligo di restare in casa evitando qualsiasi contatto sociale, l'impossibilità di svolgere molte delle attività che si era abituati a compiere, unitamente all'inevitabile preoccupazione per quanto stava avvenendo, ha implicato in tante persone degli stati di ansia, di disagio emotivo, oppure difficoltà nel sonno.

Come si diceva, il cannabidiolo contenuto nella cannabis light ha delle proprietà rilassanti, proprio per questo sembra che molte persone abbiano scelto di far ricorso a tali prodotti per alleviare queste sensazioni emotive del tutto comprensibili in delle settimane così particolari quali quelle del lockdown.

Al di là di questo, quello della cannabis legale è un mercato che sta crescendo in modo importante: si stima infatti che esso generi, ad oggi, un business di circa 150 milioni di euro annui, nel medesimo vi sono circa 1.000 aziende attive sul territorio nazionale, molte delle quali operanti tramite e-commerce, e i posti di lavoro del settore sarebbero circa 10.000 tra impiegati, addetti alla lavorazione della materia prima e quant'altro.