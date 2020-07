Quale direzione segue e quali novità presenta l’industria dell’entertainment

Verso quale direzione sta andando l’industria dell’entertainment ?

Il business che ruota intorno al mondo dell'entertainment genera, anno dopo anno, fatturati sempre maggiori. Nel grande insieme che compone tutto il settore dell'intrattenimento, oltre alla TV, all'editoria, al cinema e alla musica, troviamo anche altre forme di svago che hanno giovato della forte spinta arrivata dalle più moderne ed evolute tecnologie: il mondo dei videogames e il settore del gambling online. Complici gli ultimi ritrovati della scienza, queste due evergreen dell'industria dell'entertainment hanno avuto la possibilità di rinnovare la propria offerta di intrattenimento e vivono, in questo momento, un nuovo periodo positivo e di grande innovazione. Vediamo in quale direzione si sta muovendo il settore del gaming e scopriamo quali novità ci riserva il mondo del gambling online per vivere un'esperienza di svago.

Quali sono le maggiori novità in questo settore?

Come abbiamo detto, le nuove tecnologie giocano un ruolo chiave nello sviluppo del business legato al mercato dell’entertainment. Le opportunità di guadagno in ballo sono molte e di grande interesse; possibilità capaci di far muovere in questa direzione brand importanti e grandi investitori, che vedono in questo settore un potenziale che deve ancora esprimere il proprio massimo. Diamo un’occhiata alle maggiori novità, alcune già presenti, che investiranno e condizioneranno sia il mondo del gaming come quello del gambling online.

La Realtà Virtuale

Conosciuta più semplicemente come VR o virtual reality, questa tecnologia che simula la realtà non è una novità dell’ultimo momento. Famosa già dagli anni ‘90, sta muovendo oggi passi decisi verso l’industria dell’entertainment grazie soprattutto allo sviluppo avvenuto negli ultimi anni di device e di periferiche più idonee e alla portata di tutte le tasche. Basta un computer, una console oppure uno telefono cellulare di ultima generazione per avere il supporto che ne consente il funzionamento, un visore da collegare esternamente e delle periferiche come guanti o sensori connessi con il corpo per immergersi nel mondo virtuale. Le applicazioni possono essere notevoli: dai videogame in cui si potranno vestire i panni di un atleta, di un combattente o di un militare ad esempio, fino alla ricostruzione virtuale di sale da gioco reali, in cui entrare per fare le proprie puntate seduti al tavolo da gioco in compagnia di altri utenti appassionati di scommesse.

La Realtà Aumentata

Quando si parla di VR spesso si fa confusione con l’AR (chiamata anche augmented reality); si tratta invece di una tecnologia differente e di più recente concezione. Attraverso la realtà aumentata è possibile “vedere” il mondo reale attorno a noi, arricchito di ulteriori informazioni e di dettagli utili. Anche in questo caso per far ciò abbiamo bisogno del supporto di device e periferiche di ultima generazione come di uno smartphone, di un tablet o di occhiali dedicati a questo lavoro. Il campo medico, quello militare, del lavoro e della scienza sono i maggiori impieghi nei quali questa tecnologia è proiettata. Non mancano ovviamente gli utilizzi nel ramo dell’intrattenimento; un esempio tra tutti è il famoso gioco Pokemon GO, in cui chi partecipa può interagire con i personaggi del gioco presenti nel mondo reale, ma visibili, ovviamente, solo attraverso il proprio smartphone.

Gli E-sport

Le competizioni sportive elettroniche sono la nuova frontiera emergente per chi vuole cimentarsi con questo tipo di gare e per tutti gli appassionati del mondo delle scommesse. Grazie agli E-sport il mondo competitivo non conoscerà più frontiere di tempo e di spazio; oltre a impegnare giocatori di ogni parte del mondo in tornei in tempo reale, si avranno competizioni di ogni genere che possono spaziare dai tornei sportivi come il calcio, il basket o le corse automobilistiche, a gare con giochi FPS (first point shooter), a titoli di strategia oppure a combattimenti con giochi picchiaduro, tanto per citare alcuni esempi delle possibili gare e manifestazioni. Gli e-sport apriranno, oltre alla possibilità di partecipare attivamente giocando con la propria quadra o in solo (in base al tipo di competizione/gioco), nuove prospettive di scommessa mettendo a disposizione di chi lavora nel mondo del gambling, di altre tipologie di competizioni suddivise in discipline e specialità nuove, nei differenti campionati virtuali.