Continuano gli appuntamenti live all'Arena di Cuneo: ieri sera in scena Andrea Pennacchi, in arte Pojana

Continunao a Cuneo gli appuntamenti estivi dell'Arena Live al palazzetto di San Rocco Castagnaretta. Purtroppo il meteo non sta aiutando, con temporali improvvisi che scoraggiano il pubblico.

Poche persone, ieri sera, per Andrea pennacchi, in arte il Pojana, che ha raccontato, accompagnato dal musicista Giorgio Gobbo, il Veneto e le sue contraddizioni, graffiante e ironico come ha imparato a conoscerlo il grande pubblico da quando è ospite fisso a Propaganda Live.

Un vero mattatore, capace di intrattenere il pubblico improvvisando e giocando con lui.

Stasera ci saranno Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti nello spettacolo “Bestia che sei”, scritto dalla firma d’eccezione di Stefano Benni. In Bestia che sei i protagonisti scaturiscono uno dopo l’altro con naturalezza dall’immaginazione dello scrittore bolognese e danno vita ad una sfilata di caratteri a volte molto reali e altre volte decisamente fantastici, a volte teneri e a volte crudeli. Creature ambigue che ci ricordano che l’homo sapiens è la bestia più ridicola e feroce del cosmo.

Un particolare legame è quello che legherà la città di Cuneo, medaglia d’oro per la Resistenza, con lo spettacolo di Michela Murgia, una delle più apprezzate scrittrici italiane: “Istruzioni per diventare fascisti”, tratto dal libro della stessa, è infatti l’occasione di commemorare la figura di Duccio Galimberti. La commemorazione, che ricorda il discorso dal balcone tenuto da Galimberti il 26 luglio 1943, avverrà venerdì 24 luglio e sarà dunque occasione per trattare della lotta al fascismo dei nostri giorni, al fascismo come metodo più che come contenuto. In questo monologo Michela Murgia offre proprio istruzioni di metodo e in particolare istruzioni di linguaggio, l’infrastruttura culturale più manipolabile che abbiamo.

Tutte le informazioni e i biglietti sono disponibili su www.promocuneo.it