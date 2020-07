In Granda sagre, fiere e feste di paese cancellate o "ristrette". Buratto (Unpli): "Praticamente impossibile mantenere la distanza di sicurezza"

Le linee guida per sagre e fiere emanate dalla regione Piemonte e confermate il 14 luglio dopo la Conferenza delle Regioni del 9 luglio, prevedono alcuni punti fondamentali che, in teoria, permetteranno ai paesi di poter organizzare alcuni momenti festa e di ritrovo dopo il difficile periodo di lockdown, in pratica, non è così semplice.

Alcune norme restano infatti difficili da rispettare ed enti e Pro Loco preferiscono aspettare, cancellando o "stringendo" il programma dei numerosi eventi e manifestazioni locali.

“Per molti paesi e piccole realtà gli appuntamenti di festa rappresentano l’unico momento, durante l’arco dell’anno, in cui la gente può incontrarsi per un momento di socializzazione e aggregazione” spiega il presidente delle Acli di Cuneo, Elio Lingua, in una nota stampa in cui annuncia la realizzazione di un “vademecum” insieme all’UNPLI Cuneo (Unione Nazionale Proloco d’Italia) e Aurelio Seimandi, esperto del settore musicale e tecnici dello studio Quality di Borgo San Dalmazzo, proprio per aiutare queste realtà nell’organizzazione degli eventi locali legati da storia e tradizione.

A livello pratico appunto ci sono diversi aspetti difficili da seguire. I problemi sorgono già agli ingressi: “Far entrare le persone e tenerle distanziate è difficile - spiega il presidente Unpli Provincia di Cuneo Lorenzo Buratto - Stare a un metro e mezzo è quasi impossibile. Altra cosa difficile è la sanificazione dei servizi igienici, sia chimici che fissi, dove bisogna avere un volontario addetto solo a quello, non è facile trovarlo e diventa complicato. Molti paesi e pro loco perciò rinunciano. Chi ha una struttura fissa, che magari prima metteva 500 persone, ora si salva e ne mette magari solo 100, ma chi deve montare tecnostrutture, se riducono di un terzo gli ingressi, non si ssalvano più nelle spese” e aggiunge: “Come pro loco nn fare l’assembramento è quasi impossibile, ho paura che le feste organizzate possano essere un’attrattiva per le multe, e lì sbagliare è un attimo”.

Con queste premesse sono tante le realtà cuneesi che hanno preferito non rischiare e saltare l’edizione 2020 delle manifestazioni. “Le nostre feste - evidenzia Buratto - hanno bisogno di tempo per essere organizzate. Per ora è salata la fiera della Fragola di Sommariva Perno e Peveragno, la Fiera del Marrone dove avevamo il villaggio delle pro loco anche, saltata anche la fiera di Vicoforte, senza contare le numerose feste di paese dove magari si è tenuta solo la messa all’aperto in onore del santo patrono e poco altro”.

Evento ancora in forse è quello della Fiera del Porro di Cervere: “Il Comune non ha ancora detto di no perché il sindaco aspetta di vedere se cambia la normativa , solo che per eventi di questo genere bisognerebbe già avere deciso tutto”.

Sì perchè, come sottolineato da Elio Lingua dell’Acli, eventi di questo tipo generano inoltre un grande indotto su tutto il territorio: “Da uno studio di ACLI Cuneo e UNPL è emerso che eventi e manifestazioni, nella sola provincia di Cuneo, nel 2019, hanno generato sul territorio un volume d’affari che ha superato 5 milioni di euro, senza tener conto dell’indotto nei settori: bevande e generi alimentari, catering, noleggio strutture, artisti ed orchestre, materiali pirotecnici, SIAE":

“Logicamente calcolare il danno per il 2020 è difficile - aggiunge Buratto - il volume d’affari mosso dalle feste di paese e dalle sagre, considerando anche gli incassi di negozi e ristoranti, è incalcolabile”.

“Penso che come Unpli - conclude con un po’ di amarezza - saremo obbligati ad aspettare le linee che darà la Regione in futuro, ci sono regioni che hanno lasciato possibilità di farla a rischio e pericolo dell’organizzatore. Il rischio c’è ed è grande, già avevamo le complicazioni legate alla quesitone della sicurezza, in più si è aggiunto il pericolo di covid, diventa davvero complicato e più che aspettare che queste misure vengano aggiornate, non possiamo fare”.

Le norme da rispettare

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di una apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.

Riorganizzare gli spazi anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l’uscita.

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

Negli spari espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.

È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto. In particolare nei punti di ingresso e di pagamento.

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. ln alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.

Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre. ecc.).

Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.