Partecipazioni forte e coesa per la Festa di Bricco Pelata, a Barge, seppur in forma “ridotta”

Sia pure in forma “ridotta” per l’emergenza Covid-19, la Festa a Bricco Pelata di Barge, in memoria dei Caduti bargesi, civili e partigiani, tra il 1943 e il 1945, ha ottenuto una partecipazione forte e coesa da parte della comunità.

La giornata, come preannunciato, si è svolta con la sola Messa in suffragio dei Caduti, celebrata da don Mario Peirano, a cui è andato il caloroso ringraziamento del Comitato organizzatore, “per tutto il lavoro che negli anni ha svolto per la comunità”.

Hanno preso parte alla commemorazione autorità comunali, Associazioni, Protezione civile, Alpini, Vigili del Fuoco, oltre alla comunità. Si ringrazia tutti i partecipanti.

“Questo ci conforta molto – aggiungono gli organizzatori – in quanto la continuità dell’essenza dell’evento rimane forte e sentita. Con l’augurio, per tutti, che questo momento d’incertezza abbia fine il più presto possibile, diamo l’appuntamento al prossimo anno, sperando di ritornare a proporre nuovi e vecchi momenti conviviali.

A tutti i partecipanti va, intanto, il nostro grazie”.