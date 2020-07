Per il “Cinema d’estate” il 24 luglio a Cherasco c’è “Funne. Le ragazze che sognavano il mare”

Per l’appuntamento con il Cinema d’Estate venerdì 24 luglio sarà trasmesso “Funne. Le ragazze che sognavano il mare” di Katia Bernardi, Italia 2016.



Sono le splendide immagini delle montagne di Daone, un luogo incantato in Trentino, a fare da cornice a questa poetica storia di dodici "ragazze ottantenni" e del loro sogno di vedere il mare, perché molte di loro il mare non l'ha mai visto. In occasione del ventennale del circolo dei pensionati “Il Rododendro”, la presidentessa decide con entusiasmo di dare il via alla raccolta fondi per questa nobile causa, ma di soldi ne servono tanti per realizzare questo progetto e le attività messe in campo non sempre si rivelano azzeccate. Comincia così l’avventura che le vedrà cucinare torte da vendere in paese, posare da modelle per un calendario e donne di internet impegnate nel crowdfunding per raggiungere, non senza alcuni momenti di sconforto, il proprio scopo.



Le prossime serate saranno 31 luglio, ancora nel capoluogo, “Vita di Pi” di Ang Lee.

Il mese successivo “Un'estate in Provenza” di Rose Bosch il 7 agosto a San Bartolomeo; “La stoffa dei sogni” di Gianfranco Cabiddu il 14 agosto a Roreto; “Ritorno in Borgogna” di Cédric Klapisch il 21 agosto ai Picchi; “Eddie the eagle” di Dexter Fletcher il 28 agosto a Bricco. L’ultimo appuntamento sarà il 4 settembre a Cappellazzo con il film “Tutto può accadere a Broadway” di Peter Bogdanovich.



L’appuntamento per venerdì 24 luglio è alle ore 21.30 presso la piazza antistante l’Arco di Belvedere di Cherasco centro storico. L’ingresso è gratuito. Eventuali offerte saranno devolute alla Protezione civile di Cherasco. Durante tutti gli appuntamenti saranno rispettate le norme sulla sicurezza (posti a sedere distanziati e mascherina obbligatoria fino al momento di prendere posto).

Info: 0172 427050.