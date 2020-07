Tutela dell'uva italiana, Ciaburro (FdI): "La difesa del made in Italy non deve essere un semplice proclama di politici"

"Abbiamo interrogato il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro degli Esteri con delega al Commercio Estero, al fine di ottenere risposta in merito all’allarme lanciato da CIA – Agricoltori Italiani relativamente alla massiccia importazione di uva da tavola egiziana nei mercati europei con l’intermediazione dell’Olanda la quale ha agevolato l’ingresso di uve egiziane in Europa.

Tutto ciò a detrimento del lavoro dei viticoltori italiani, che da sempre producono la più eccellente uva da tavola del mondo.

L’uva egiziana e di altri paesi produttori del Maghreb, ha un prezzo di molto inferiore, influenzato dal bassissimo costo della manodopera locale e dalla sconosciuta filiera fitosanitaria applicata al prodotto importato, senza considerare le restrizioni imposte agli agricoltori italiani in forza del contenimento del Covid-19, chiaramente non applicate in Egitto.

La difesa del made in Italy non deve essere un semplice proclama di politici che nulla conoscono dei prodotti e dei produttori che dicono di tutelare.

L’enogastronomia in Italia è una delle primarie fonti di sostentamento per milioni di famiglie che vivono in quelle che sono considerate le “aree marginali” del paese ma che ogni giorno con una abnegazione ed una dedizione assoluta continuano a far sì che le produzioni agricole italiane siano al vertice della produzione mondiale per quanto riguarda la qualità e l’eccellenza".

Lo dichiarano le Deputate di FdI Monica Ciaburro e Maria Cristina Caretta, capogruppo in Commissione agricoltura.