Coronavirus: il 18 marzo sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime

E' ufficiale: il 18 marzo di ogni anno sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid-19.

La decisione è stata assunta dalla Camera dei Deputati oggi (giovedì 23 luglio) con l'approvazione all'unanimità della legge che la istituiva. Ed è stata così commentata dal ministro Speranza sul proprio profilo Facebook: "Sarà un giorno importante per non dimenticare questa stagione così drammatica e per ricordare tutte le persone che non sono più con noi".

La data è stata scelta perché lo scorso 18 marzo è stato il giorno con il maggior numero di vittime di Coronavirus registrato nel nostro paese. Si osserverà per l'occasione un minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati e la RAI realizzerà un palinsesto specifico per la ricorrenza.