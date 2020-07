Nulla osta della Fidal per il “Tour Monviso”, che causa Covid si svolgerà solo con la formula “Race”

Anche la Fidal, Federazione italiana atletica leggera, ha dato il suo parere positivo allo svolgimento dell’edizione 2020 del “Tour Monviso Race”.

L’evento sportivo, quest’anno, per via delle restrizioni anti-Covid, verrà proposto solo nella formula “Race”. Non ci sarà il “Tour Monviso Trail”, ma solo la versione di 23,3 chilometri e 1825 metri di dislivello: “Un percorso spettacolare – spiegano gli organizzatori – non attorno al Monviso ma dentro al Monviso toccando i Rifugi Giacoletti e Sella”.

La “Race” è in programma domenica 30 agosto, a Crissolo, in alta Valle Po.

IL TRACCIATO

Il percorso: partenza a Crissolo, in centro paese; poi Pian Melzè, Pian del Re, Coulour del Porco, rifugio Vitale Giacoletti, lago Chiaretto, Colle di Viso, rifugio Quintino Sella, lago Costa Grande, Balze di Cesare, laghi Prato Fiorito, Meire Balmasse e poi, nuovamente, l’arrivo a Crissolo.

TETTO MASSIMO DI 300 ATLETI: ANCORA 70 PETTORALI DISPONIBILI

“Ci sono ancora 70 pettorali disponibili. – annuncia l’organizzazione – Abbiamo previsto un numero massimo di iscritti pari a 300 atleti. Nel caso in cui le Autorità dovessero porre dei limiti inferiori, saranno mantenute le iscrizioni fino al raggiungimento del limite, rispettando rigorosamente l’ordine cronologico di iscrizione dal registro Wedosport.

A tutti gli eventuali esclusi sarà garantita la restituzione della quota di iscrizione al netto della commissione bancaria”.

Per partecipare al “Tour Monviso Race” occorre iscriversi attraverso la piattaforma online www.wedosport.net. Il nuovo regolamento è disponibile sul sito www.tourmonvisotrail.it, oltre che sul portale Wedosport.

Coloro che si erano già iscritti alla competizione, optando per la formula “Trail”, poi rivelatasi soltanto in seguito infattibile per emergenza Covid, verrà chiesto di svolgere la”Race”. Ma, qualora non accettassero, “per ragioni del tutto comprensibili come ad esempio l’assenza di punti ITRA”, sarà loro restituita l’intera quota di iscrizione, sempre al netto della commissione bancaria.

LA FORMULA “CRONOMETRO INDIVIDUALE”

La gara si svolgerà con la formula “cronometro individuale” con partenze distanziate di 15 secondi. Sarà fatto divieto la costituzione di gruppi di atleti in corso di gara, pena la squalifica. Eventuali evoluzioni (in positivo) della situazione legata all’emergenza Covid, che potranno essere verificate soltanto in prossimità della data dell’evento, potrebbero far propendere per la partenza in linea.

MANCHERANNO ALCUNI SERVIZI

Mancheranno, purtroppo, dei servizi che erano tradizionali nel Tour Monviso come docce, massaggiatore e pranzo di fine gara: “Sarebbe impossibile garantire il rispetto delle attuali norme – aggiunge l’organizzazione –, senza contare che i tempi ristretti di allestimento non permetterebbero di pianificare il tutto”.

“Abbiamo preferito mantenere, sia pure con i limiti citati, la manifestazione, con il rischio di non poterla effettuare piuttosto che annullarla del tutto e scoprire, a inizio agosto, che avremmo potuto realizzarla. Il tutto assumendoci, sia pure come semplice organizzazione di volontari, il cosiddetto ‘rischio d’impresa’ connesso con l’allestimento di queste manifestazioni”.

REGOLARIZZATI I PREISCRITTI NON TESSERATI

L’Approvazione Fidal ha dato la possibilità al Comitato organizzatore di procedere nell’impegnativo lavoro, economico ed organizzativo, di allestimento della manifestazione. E, al tempo stesso, ha portato alla regolarizzazione dei preiscritti non tesserati, avvenuta a carico del Comitato organizzatore.

“Ringraziamo la Uisp per la disponibilità dimostrata in anni di positiva collaborazione auspicando la definizione della approvazione in tempo utile per dare alla manifestazione la doppia copertura Fidal–Uisp”.