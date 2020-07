Biathlon: Nazionale Juniores e Giovani in raduno a Bionaz, presenti tre atleti e due tecnici cuneesi

Provincia cuneese ottimamente rappresentata nel raduno della nazionale italiana Juniores e Giovani di biathlon. Gli azzurri sono al lavoro da lunedì 20 luglio a Bionaz, in Valle d'Aosta, dove rimarranno fino a fine mese.

Presenti, tra i 15 atleti convocati, tre cuneesi: Stefano Canavese (CS Esercito), Marco Barale (Fiamme Oro), assente giustificato nei primi tre giorni di raduno e Gaia Brunetto (Entracque Alpi Marittime).

Per quanto riguarda gli allenatori sono presenti Samantha Plafoni (Valle Pesio) e Pietro Dutto (Fiamme Oro). Quest’ultimo è stato anche protagonista alcuni giorni fa della rubrica del sito dell’IBU, la Federazione Internazionale del Biathlon, dal titolo “A Day in The Life”, nella quale è stata descritta la classica giornata di lavoro dell’ex biatleta cuneese delle Fiamme Oro, adesso che è diventato allenatore.