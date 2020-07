Volley: Damiano Catania in raduno con la Nazionale U20, obiettivo Europei

Continua la preparazione della della nazionale U20 in vista degli Europei di categoria, in programma dal 26 settembre al 4 ottobre in Repubblica Ceca.

Il gruppo di Coach Angiolino Frigoni si ritroverà per un secondo ritiro, ancora a Darfo Boario Terme.

Confermato, per questa seconda parte di preparazione, il nuovo libero del Cuneo Volley Damiano Catania.

L'elenco completo degli atleti convocati: Paolo Porro, Federico Crosato, Marco Vittorio Ceolin, Leonardo Ferrato, Andrea Schiro, Mattia Gottardo, Damiano Catania, Tommaso Stefani, Alessandro Gianotti, Lorenzo Teja, Rok Jeroncic, Federico Compagnoni, Alessandro Michieletto, Giulio Magalini, Tommaso Rinaldi, Nicola Cianciotta, Alberto Cavasin, Riccardo Martinelli.