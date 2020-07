Al Pinco Pallino tanti gattini aspettano una famiglia

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano.

Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».

In questo momento stiamo dando accoglienza a molti gattini: abbiamo urgentemente bisogno di trovare una casa per loro!



E ora passiamo ai nostri ospiti cani: Leo e Balto.

Leo è bellissimo, purtroppo ha molta paura dell’uomo per cui è da un po’ di tempo che è nostro ospite. Cerchiamo per lui una famiglia che sappia dargli i giusti tempi per adattarsi, è molto buono e adora i suoi simili per cui una famiglia che abbia già altri cani e magari un giardino sarebbe perfetta!



Balto è dolcissimo: un eterno cucciolone, molto irruente adora correre e ama l’acqua, sarebbe il compagno ideale di uno sportivo, magari di una persona che ami la montagna e il mare… sarebbe davvero un’adozione vincente secondo noi!