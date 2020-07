Sabato torna ad Alba la 12esima edizione del festival di arte di strada “Artisti al lavoro”

Il Festival di arte di strada “Artisti al lavoro” è giunto alla dodicesima edizione.

Organizzato dall’associazione Familupi’s e grazie al contributo del Comune di Alba e del CSV Società Solidale, il festival prosegue la valorizzazione dell’arte di strada, mettendola a disposizione di tutti.

Sabato 25 luglio, alle ore 21, presso l’Arena esterna del Teatro Sociale di Alba, andranno in scena lo spettacolo “Sommelier” dei Freakclown, anticipati dallo spettacolo “Intrò” a cura dei Familupi’s e “Dal paese dei balocchi” della Compagnia Claudio e Consuelo. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

“Come tutti ben sappiamo gli artisti non hanno un’utilità diretta alla creazione del benessere di una società – spiega Luca Anolli, presidente dei Familupi’s – In tempi come questi il loro operare è stato sospeso, perché le priorità sanitarie erano incombenti. Oggi però si rende necessario creare occasioni dove poter sperimentare in presenza la riattivazione dei legami sociali, il ri-creare fiducia tramite le relazioni.

In questo invece gli artisti nei contesti di strada rappresentano un’ottima opportunità affinché ognuno di noi possa in estrema sicurezza nuovamente abituarsi a quella normalità ricca di condivisione e reciprocità.

Senza ciò infatti non è possibile parlare di vita sociale”.

Per info: www.artistiallavoro.it