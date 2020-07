Volley femminile: 31 società ammesse alla Serie A 20\21, nessun problema per Cuneo e Mondovì

Il CdA della Lega Pallavolo Serie A Femminile ha trasmesso al Consiglio Federale della FIPAV l'elenco dei club ammessi prossimi campionati 20\21 di A1 e A2.

Nessun problema per Cuneo e Mondovì, che figurano regolarmente tra le società che hanno presentato una richiesta valida, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti.

Discorso differente per la Volalto 2.0 Caserta, non ammessa in A1 e rimasta con l'unica possibilità di ricorrere al Giudice di Lega.

Le 12 società ammesse alla Serie A1 20\21:

Imoco Volley Conegliano (TV)

Uyba Volley Busto Arsizio (VA)

Agil Volley Novara

Pallavolo Scandicci Savino del Bene (FI)

Pro Victoria Pallavolo Monza (MB)

VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR)

Chieri 76 Volleyball (TO)

Volley Bergamo

Azzurra Volley San Casciano (FI)

Cuneo Granda Volley

Volley Millenium Brescia

Wealth Planet Perugia Volley

Le 19 società ammesse alla Serie A2 20 \21:

Trentino Rosa (TN)

Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN)

Volley Soverato (CZ)

Olimpia Teodora Ravenna

LPM Pallavolo Mondovì (CN)

Pallavolo Pinerolo (TO)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

Cus Collegno Volley (TO)

Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

Volley Hermaea Olbia

Helvia Recina Volley Macerata

Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

Giuseppe Cesari Cutrofiano (LE)

Montale Pallavolo (MO)

Volley Group Roma

Volley Talmassons (UD)

Marsala Volley (TP)

Volley Academy Sassuolo (MO)

Mega Volley Vallefoglia (PU)

Completa l’organico di Serie A2 Femminile il Club Italia.