Ascom Bra vicina alle imprese: uno sportello di supporto psicologico gratuito per associati e familiari

I recenti avvicendamenti dell’emergenza sanitaria hanno determinato un importante cambiamento della quotidianità di ciascuno, alimentando stati di ansia, dubbi e paure che indeboliscono e amplificano le fragilità di persone giovani e meno giovani, di imprenditori e lavoratori, che possono sentirsi incapaci o inadeguati ad affrontare, nell’ambito della vita personale e professionale, momenti di difficoltà, di stress e di crisi personale e familiare, nonché esperienze traumatiche (lutti, malattie, ecc.).

Da sempre attenti al benessere psicologico individuale e collettivo, l’Ascom di Bra ha ritenuto opportuno e doveroso attivare uno spazio di ascolto e supporto psicologico gratuito in collaborazione con la dottoressa Rosa Badagliacca, psicologa e psicoterapeuta (esperta nel trattamento del disagio psichico e dei vissuti traumatici), rivolto a tutti i propri associati e ai loro familiari.



Come si può accedere allo Sportello d’Ascolto Psicologico

Le attività di ascolto sono effettuate seguendo il metodo del colloquio psicologico, accogliendo il richiedente in assenza di giudizio, indirizzandolo nell’analisi del problema e nella comprensione del suo vissuto e del disagio percepito. Il colloquio è strettamente riservato nella tutela della privacy.



È possibile contattare la psicologa Dr.ssa Rosa Badagliacca

Le persone interessate dovranno inviare una mail a spazioascolto@ascombra.it e questa verrà letta direttamente dalla psicologa, oppure tramite telefonata o messaggio whatsapp al numero 338/97.70.480 a seguito del quale la persona verrà ricontattata al più presto per fissare un appuntamento in presenza oppure online (videochiamata).



Dove si trova lo Sportello d’Ascolto Psicologico

Lo Sportello d’Ascolto è attivo con modalità a distanza in videochiamata (Skype, altra piattaforma per videochiamate), oppure in presenza presso lo Studio di Psicologia sito in Bra, piazza Giolitti 8, nella piena osservanza delle regole di sicurezza e prevenzione per il Covid-19.

Per gli associati Ascom Bra e per i loro familiari è possibile usufruire fino a 3 incontri gratuiti (secondo indicazione della dott.ssa Badagliacca).

Gli incontri successivi prevedono un sconto sull’onorario della consulenza psicologica come da convenzione Mutua Salute e Benessere Ascom Bra.

Il servizio ha una caratteristica di assoluta riservatezza.



“Sono molte le insidie che in questo periodo possono contribuire ad abbattere psicologicamente un imprenditore o un suo dipendente, il timore di non farcela, di non avere alcun sostegno da parte delle istituzioni, di non riprendere a pieno ritmo la propria attività – dichiara Luigi Barbero, direttore Ascom Bra –. Il nostro sportello vuole essere una prima risposta al disagio psicologico che tanti imprenditori vivono oggi. La nostra associazione è vicina alle imprese anche in questo modo".