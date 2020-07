Bergesio e Bongiovanni (Lega): "No al centro d'accoglienza presso Tetti Roero a Cuneo"

"Siamo totalmente contrari a tale scelta - commenta il Senatore - e ci batteremo sin dal Consiglio comunale di lunedì affinché tale scelta venga immediatamente rivista. I nostri consiglieri hanno già presentato un'interpellanza urgente che auspichiamo venga messa immediatamente in discusso e con la popolazione ci siamo già attivati per una raccolta firme in quanto riteniamo la scelta del Comune di Cuneo sia errata nella gestito della problematica, incoerente con l'attuale emergenza sanitaria e totalmente a danno dei frazionisti. In un contesto sanitario critico quale quello attuale e in una situazione di crisi economica cogente tale scelta deve essere assolutamente rettificata in quanto la massima priorità riteniamo debba essere data agli italiani e in questi caso ai cittadini cuneesi".