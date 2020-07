Casetta dell'acqua chiusa, gli amministratori di Vicoforte: "Non dipende da noi"

"Ci hanno segnalato che a seguito di richieste di informazioni rivolte da utenti direttamente alla ditta gestrice, gli addetti di quest'ultima imputano al Comune la responsabilità della permanenza della chiusura della casetta dell'acqua" : comincia con queste parole il post pubblicato su Facebook dall'amministrazione municipale di Vicoforte e relativo alla casetta dell'acqua collocata nelle immediate vicinanze del Santuario.

Un intervento sui social network teso a fare chiarezza sulla questione, come si evince dalle righe successive: "Considerato che detta affermazione è contraria al vero, perché per ammissione scritta da parte della ditta la chiusura è determinata da questioni economiche di gestione, la ditta stessa è stata invitata a far sì che agli utenti sia data corretta informazione sulle reali motivazioni che determinano la situazione, peraltro giustificabilissime e comprensibili a causa del momento che stiamo trascorrendo".