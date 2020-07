Fiera del Marrone, anche i Radicali contro il no della Giunta: "Non ha senso fermare un evento positivo per le casse dei negozianti"

Il gruppo provinciale dei Radicali - per tramite del proprio segretario Filippo Blengino, che ha scritto un post dedicato sulla pagina Facebook ufficiale del movimento - si schiera contro la decisione della Giunta di Cuneo di rimandare all'anno prossimo la Fiera Nazionale del Marrone. Scelta, tra l'altro, curiosamente comunicata in modo ufficiale quasi in concomitanza con quella - contraria - riguardante la Fiera del Tartufo: "Come ad Alba, la quale ha confermato la Fiera del Tartufo, anche il Comune di Cuneo con le precauzioni del caso, come mascherine e gel igienizzante per mani, poteva dare l'okay ad un evento assai utile per l'economia cittadina" si legge ancora nel post di Blengino.