La cuneese Assotrasporti ed Eumove intervengono al dibattito con la Sottosegretaria Todde sul rilancio del sistema produttivo europeo

È appena terminato il Digital Debate con la Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, al quale ha partecipato il Presidente nazionale di Assotrasporti e Vicepresidente vicario di Eumove, Secondo Sandiano.

Presentato da Andrea Pancani, conduttore e giornalista di La7, il dibattito intitolato "Le politiche del Green Deal per il rilancio del sistema produttivo" ha visto l’intervento della Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, e la partecipazione di 25 invitati, tra i quali i rappresentanti delle associazioni di categoria di imprenditori e lavoratori.



Nell’incontro si è parlato di politica industriale, di sostenibilità e di rilancio del Paese.

Dopo l’introduzione di Andrea Pancani, che ha brevemente riassunto il quadro degli accordi raggiunti a Bruxelles per i fondi di aiuto europei e per i quali ora, Governo e opposizione dovranno lavorare alla stesura delle riforme per il Paese, il giornalista e conduttore di La7 ha illustrato la situazione internazionale complessiva: i rappresentanti dell’Europa si dicono soddisfatti per l’intesa raggiunta, nonostante ci sia ancora qualche frizione su alcune tematiche. L’Unione resta comunque d’accordo su quella che sarà la via maestra per lo sviluppo dei prossimi anni, ovvero la sostenibilità ambientale.



Nel suo intervento, la Sottosegretaria Alessandra Todde ha sottolineato l’importanza del confronto tra pubblico e privato in questo periodo di grandi riforme, confronto sicuramente apprezzato da tutti i partecipanti intervenuti e auspicato per il proseguo dei lavori. Dagli stati generali delle scorse settimane, infatti, sono emerse tematiche e priorità comuni per l’attuazione del Green Deal, come l’accelerazione sulla decarbonizzazione e sullo sviluppo delle opere strategiche in ambito energetico, la transizione e l’efficientamento energetico. A tal proposito, l’Onorevole Todde ha illustrato i pilastri fondanti del Green New Deal, ovvero far sì che la CO2 abbia un prezzo sostanziale, assicurare standard europei condivisi, promuovere forti interventi per la sostenibilità e gestire gli impatti sociali del cambiamento.



Gli interventi dei partecipanti hanno suggerito nuovi spunti di riflessione per il Mise, accolti con favore dalla Sottosegretaria. L’Italia, infatti, si appresta ad entrare in un periodo di riforme importanti con l’aiuto dei fondi europei, ed è stato sottolineato come nel nostro Paese manchi ormai da anni una vera politica industriale che adesso dovrà volgere nel segno della sostenibilità e della trasformazione profonda della filiera produttiva.



