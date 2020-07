Riapre il mercatino di piccoli animali al Miac di Cuneo con 40 espositori

Dopo la sosta forzata dovuta all’emergenza Covid finalmente una buona notizia per gli appassionati del settore, riapre il mercatino piccoli animali al Miac di Cuneo.



A partire dalle 7,30 cancelli aperti con massimo rispetto delle misure di contenzione previste dalle vigenti normative ivi compreso l’obbligo di mascherina. Come di consueto si potranno ammirare e scambiare uccellini di tutte le fogge colorazioni e dimensioni, conigli, piccoli roditori, pesci d’acquario polli da reddito ed ornamentali nonché mangimi ed attrezzature per gli hobbisti del settore.



Si prevede la presenza di almeno una quarantina di espositori, tutti rigorosamente hobbisti ed appassionati ormai in trepida attesa di potersi scambiare i migliori soggetti e scambiare con i loro colleghi opinioni e consigli.



“Ci siamo adoperati per la riapertura nell’intento di tornare a fornire agli operatori questo importante servizio” dichiara il presidente del Miac Marcello Cavallo – “la nostra struttura oltre ad essere un importante polo dell’agroalimentare regionale, si conferma poliedrica ospitando manifestazioni che spaziano in tutti i settori” continua il Presidente.



È invece annullata la ormai collaudata Garage Vintage, mostra mercato di auto e pezzi di ricambio prevista per fine ottobre, con un arrivederci al 2021 per un’edizione ricca di interessanti novità.



Appuntamento quindi a domenica 26, dalle 7,30 alle 12 per una interessante full immersion nel variegato mondo degli animali da affezione e dei numerosi volatili e non che caratterizzano le nostre aie.



L’appuntamento naturalmente verrà replicato, ogni ultima domenica del mese.