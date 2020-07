Rifreddo, il Comune “mette a bando” il servizio di tesoreria

Il Comune di Rifreddo ha pubblicato, in questi giorni, l'avviso per l’affidamento del servizio di tesoreria oggi svolto da UBI Banca.



Il servizio “messo a bando” consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate in particolare a riscossione delle entrate, pagamento delle spese, custodia di titoli e valori e altri adempimenti. La procedura prevede un affidamento con decorrenza primo gennaio del 2021 e validità sino al 31 dicembre del 2023. Più in dettaglio gli istituti di credito dovranno, in una prima fase, dichiarare la propria disponibilità allo svolgimento del servizio e successivamente presentare un’offerta economica per la gestione dello stesso.



“Nella valutazione dell'offerta - ci spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - verranno applicati due principi: la disponibilità ad installare un bancomat in paese e le condizioni economiche applicate al servizio. Per incentivare l'installazione di uno sportello automatico abbiamo deciso di attribuire il 60 per cento del peso al primo criterio ed il 40% al secondo”. Oltre ai criteri di aggiudicazione nel bando è prevista anche una pregiudiziale ovvero: disporre di uno sportello bancario a non più di 35 km da Rifreddo. Le manifestazioni di interesse vanno inviate entro il 31 agosto. Maggiori informazioni sul bando e sulla procedura possono essere reperite sul portale www.comune.rifreddo.cn.it oppure richiesti direttamente presso gli Uffici comunali.