Ripristinata la strada Armandi-Ampourè di Monterosso Grana

Sono terminati i lavori di ripristino della transitabilità sulla strada Armandi-Ampourè di Monterosso Grana dove è stato risistemato il tubo di attraversamento del Rio ed è stata costruita una nuova briglia a monte.



Come si può vedere dalla foto il tempo ha già collaudato i nuovi lavori.

Viene così garantita l'accessibilità ad un vallone dove fino a pochi anni fa viveva ancora della gente e che per le aziende agricole del comune rappresenta l'occasione per riprendere l'attività di taglio alberi, un bene di primaria importanza per l'economia locale.



Per chi ama passeggiare la strada si collega in alto con le frazioni Gallo e Partia.



I lavori, eseguiti dalla ditta Damiano Pietro e figli di Monterosso, sono stati finanziati da un contributo regionale di 30 mila euro che ha consentito la realizzazione di un piccolo intervento sulla strada comunale Frise - Crosasso.