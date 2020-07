"Salari bassi e ritmi di lavoro troppo alti": presidio dei lavoratori di una cooperativa sociale a Carmagnola

I lavoratori della Cooperativa Solidarietà 4 hanno presidiato oggi, venerdì 24 luglio, davanti allo sede centrale della cooperativa a Carmagnola.



Stando a fonti sindacali, tra questi ci sarebbero circa 25 i dipendenti inquadrati con contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali e che operano in cantieri collegati a realtà industriali metalmeccaniche anche in provincia di Cuneo.

"I lavoratori - dichiara Bruno Gosmar della Uilm - hanno effettuato 4 ore di sciopero con presidio della sede della Cooperativa a Carmagnola. Denunciano salari troppo bassi e ritmi di lavoro troppo alti. Dopo la protesta di oggi è già stata messa in cantiere un'assemblea per la settimana prossima che dovrà deliberare nuove iniziative di lotta. I lavoratori non intendono retrocedere e restano in attesa di una risposta concreta da parte della Cooperativa. Se la situazione non dovesse sbloccarsi la UILM non esclude iniziative sindacali che vanno oltre il perimetro aziendale."