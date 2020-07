Cade in casa e non riesce ad alzarsi: 118 e Vigili del fuoco soccorrono una signora a Cuneo

Intervento di Vigili del fuoco ed emergenza sanitaria 118, ieri sera (23 luglio),, intorno alle 20, a Cuneo, in via Antonio Bassignano, poco distante dall’ospedale Santa Croce.

Una signora è caduta in casa, non riuscendo più ad alzarsi da terra. Ad accorgersi di quanto successo, una vicina di casa, che ha udito le urla della donna, che chiedeva aiuto.

Allertati i soccorsi, sul posto è giunta l’equipe del 118 insieme ai Vigili del fuoco. I pompieri sono entrati nell’abitazione, aprendo la porta per permettere all’equipe sanitaria di prestare le prime cure alla donna. Che, successivamente, è stata trasportata in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.