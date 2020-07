Discarica abusiva nei pressi di Casa Natura: il Comune di Canale sbarra la strada

Cassette e secchielli in plastica, cartoni, bottiglie in vetro, reti per animali: rifiuti di ogni genere sono stati abbandonati in una porzione di terreno di proprietà di privati ad un centinaio di metri sotto Casa Natura nel comune di Canale. A scoprire l'azione incivile a rischio disastro ambientale è stata la Protezione Civile locale mentre stava ripulendo proprio quella zona dai rifiuti. Episodi simili si sono già verificati negli ultimi periodi in quest'area, tant'è che è stata più volte controllata e ripulita negli ultimi anni.

In merito allo spiacevole fatto l'Amministrazione comunale, per voce del suo vice sindaco Gianni Gallino, annuncia un'ordinanza che verrà emessa nei prossimi giorni: vieterà il passaggio agli estranei, proprio al fine di evitare lo sversamento di altri rifiuti. "In collaborazione con il Consorzio delle strade vicinali posizioneremo una sbarra con lucchetto, così solo i proprietari potranno oltrepassare l'area. In questo modo sarà possibile transitare solo in bici o a piedi", ha commentato.

Insieme all'ufficio tecnico il Comune della città del Pesco sta valutando, vista l'area naturale boschiva, il punto esatto in cui posizionare l'ostacolo. Oltretutto la stessa amministrazione non riesce a speigarsi il perché dell'abbandono continuo di rifiuti: "Insieme alle Associazioni ambientaliste stiamo facendo il possibile per salvare e prenderci cura del nostro stupendo paesaggio. Con tutte le possibilità di smaltimento regolare che mettiamo a disposizione della popolazione, non capisco il motivo per cui, ai giorni nostri, le persone debbano buttare i rifiuti in natura".