Ennesimo sgombero al Movicentro di Cuneo, 50 persone allontanate: tra loro 5 stagionali della frutta e 2 irregolari

Ennesimo sgombero del Movicentro di Cuneo, dove sono state identificate circa 50 persone tra italiani, francesi e africani di varia provenienza.

Di questi, solo cinque gli uomini impegnati nelle campagne per i lavori stagionali. Gli altri sono per lo più persone senza lavoro e senza casa. Due sono risultati ireegolari sul territorio italiano.

Da domani, in piena collaborazione tra Comune, Polizia e associazioni, verrà riaperto il dormitorio della ex caserma Piglione, in quanto mai come ora è necessario evitare assembramenti e situazioni di rischio sanitario.

Stamattina lo sgombero è avvenuto con pattuglie della Polizia di Stato, dei carabinieri e della Polizia locale, con l'intervento degli addetti del CEC che hanno provveduto a rimuovere i cartoni, materassi, tende e indumenti, per poi procedere con l'igienizzazione dell'area.

Prossimo l'intervento anche nell'area delle piscine di Cuneo, dove da molte settimane stazionano diversi camper di persone senza fissa dimora, i cosiddetti squatter. Per un po' sono stati tollerati, in particolare durante l'emergenza Covid.

Verranno allontanati in quanto campeggiano abusivamentein un'area adibita a parcheggio pubblico.