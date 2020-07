Le migliori idee per gadget aziendali memorabili

Perché un’azienda dovrebbe scegliere di fare dei gadget aziendali da distribuire gratuitamente? E soprattutto quali sono quelli migliori per fare colpo e restare indelebili nella memoria?

I gadget aziendali, da usare negli eventi aperti al pubblico o ad altre aziende, o da regalare ai dipendenti, sono un ottimo espediente per pubblicizzare il brand in modo utile, originale o simpatico. Sono dei veri e propri strumenti promozionali che possono aiutare a far ricordare il marchio o a farlo conoscere anche a quelle persone che sarebbero difficili da raggiungere con altri espedienti. Basti pensare alla facilità con cui vengono prestate, e perse, le penne: i gadgets delle biro con impressi sopra il logo dell’azienda, il suo ramo di specializzazione e uno o più dei suoi contatti, possono infatti aiutare a far conoscere il brand se giungono fin nelle mani di un potenziale cliente. In questo modo si può stabilire un contatto, registrare i dati ed eventualmente eseguire delle azioni di remarketing utili per concludere con successo quella relazione iniziata portando così il potenziale cliente a diventarne uno vero e proprio.

Quali sono i gadget aziendali migliori?

Dando un’occhiata alle tante proposte di gadgets personalizzati di Fullgadgets.com si può avere una vaga idea di quanto possano essere diverse, ed ugualmente valide, le proposte di gadget aziendali utili per far ricordare il brand. È comprensibile che a fronte di una simile varietà di proposte, sia normale chiedersi quale possa essere il miglior gadget o quale quello giusto da scegliere. Le alternative da prendere in considerazione non sono poche e le variabili che condizionano la scelta definitiva sono molte e parecchio diverse fra loro. È il momento di fare un po’ di luce.

Gadgets: qual è il budget?

Non è banale dirlo, un’azienda sopravvive e può ingrandirsi se il rapporto tra entrate e uscite è gestito con oculatezza. Solitamente il budget destinato ai gadget personalizzati fa parte della più grande voce di spesa dei costi di comunicazione, pubblicità e promozione. Il ricordino, utile, divertente od originale che sia, serve a promuovere il brand, come se fosse una sorta di passaparola silenzioso del nome dell’azienda che in questo modo amplia l’audience di persone che possono conoscerla. I gadget possono essere utili anche per rispondere a logiche di employer branding e di internal branding (il dipendente fidelizzato e/o entusiasta è uno dei punti di forza delle imprese di successo perché promuove attivamente il brand per cui lavora) o anche, altrettanto importante, per “riaffermare” l’azienda nella memoria dei consumatori, così che non pensino ad altri concorrenti quando cercano una compagnia che offra quel prodotto/servizio in grado di risolvere il loro problema specifico. Tornando al budget da destinare ai gadgets questo può differenziarsi e “stratificarsi”. Per esempio, un gadget personalizzato più costoso può essere richiesto in un numero inferiore di pezzi, mentre quelli più economici e facilmente “smerciabili”, come le penne, possono essere richiesti in quantità superiori. L’importante è avere un piano preparato a priori in cui sia già stata inserita e prevista questa voce di spesa.

Gadget aziendali: quali informazioni imprimere sul gagdet?

Una volta stabilito il budget da destinare ai gadget aziendali, il passo successivo è quello di stabilire quali gadgets fare e quali informazioni richiedere per la personalizzazione. Per esempio, per rispondere a una logica di internal branding può bastare anche una semplice mug con il logo: il dipendente sa ben riconoscere quel simbolo e l’associazione tra logo e azienda è immediato, così può considerarsi raggiunto l’obiettivo per cui è stato creato quel gadget personalizzato. Diverso è il discorso di un gadget aziendale di uso così comune e “fuggevole” come le penne: non si può mai sapere quali e quanti saranno i passaggi di una penna, se resterà fedelmente nelle mani di chi l’ha ricevuta originariamente o se invece fuggirà di mano in mano. In quest’ultimo caso è allora meglio scrivere in modo esteso il nome dell’azienda, inserire il logo, ma senza che questo rubi visibilità agli altri elementi impressi su di esso, riportare la specializzazione dell’azienda o il ramo industriale in cui opera e (da non dimenticare mai!) uno o più contatti per permettere ai potenziali, o ai già effettivi, clienti di avere un modo utile per mettersi in contatto con l’impresa. In caso invece di altri tipi di gadget, come zainetti, magliette e cappellini, la scelta di quante e quali informazioni inserire è sempre dipendente dalle logiche di comunicazione che hanno portato l’impresa ad approvare quell’investimento in gadget personalizzati e quindi è legata al messaggio che i gadgets devono veicolare.

Gadget personalizzati: quali sono le idee migliori?

Una volta chiariti questi punti, si può pensare al tipo di gadget aziendale da richiedere. Può essere un oggetto utile per la vita dell’ufficio, molto richiesto in caso di imprese che lavorano nel mercato B2B (come calcolatrici, porta penne, tempera matite, righelli o tappetini per il mouse), oppure un oggetto di tendenza. Un esempio? Ultimamente trovano largo seguito, oltre a essere un pensiero più che gradito dato il momento molto delicato che tutto il mondo sta vivendo dall’inizio del 2020, i gel igienizzanti per le mani. Possono essere utili sia come oggetto da regalare ai dipendenti sia come gadget promozionale da distribuire durante eventi o meeting o in caso di visita/incontro con un’azienda partner o potenziale cliente. Le opzioni sono tante, per fortuna FullGadgets offre la consulenza gratuita su quale sia la scelta migliore da fare per la propria impresa o strategia comunicativa, dopodiché non resta che divertirsi con i nuovi gadgets.