Pay TV, la Guardia di Finanza sequestra sito illegale con 65mila clienti

Secondo quanto riportato dalla versione online de Il Corriere della Sera, la Guardia di Finanza di Venezia ha smantellato un’organizzazione criminale che vendeva abbonamenti pirata per vedere illegalmente le partite di Serie A e centinaia di altri contenuti multimediali offerti dalle principali pay tv che trasmettono nel nostro paese.

L’operazione risale a venerdì 17 luglio ed ha comportato perquisizioni a carico di 71 persone in in trentadue province diverse e il blocco di undici carte postepay, utilizzate per incassare il canone mensile dell’abbonamento (pari a 10 euro). L’organizzazione utilizzava una piattaforma alla quale avevano accesso ben 65mila clienti; dopo essersi registrati al sito, ed aver pagato la quota mensile, potevano visionare i programmi trasmessi dalle pay tv. La Guardia di Finanza ha perquisito anche due ricevitorie (dove venivano effettuate le ricariche per il pagamento del ‘canone’ mensile) che erano già sottoposte ad indagine da parte della Procura della Repubblica di Teramo.

Le indagini hanno rilevato che i pagamenti venivano incassate sulle carte postepay che, ogni mese, venivano sostituite, così da rendere più difficoltosa l’identificazione del titolare che incassava i pagamenti. Per quanto riguarda il giro d’affari, gli inquirenti lo hanno quantificato in un milione di euro all’anno; una volta incassati, i soldi venivano girati su un conto bancario lituano e su rapporti bancari italiani intestati ai titolari delle carte utilizzate per ricevere i pagamenti da parte degli utenti. Le procedure investigative hanno evidenziato come il servizio illegale venisse fornito attraverso una struttura complessa, articolata su tre livelli: il primo era costituito da 22 soggetti che si occupavano di decriptare il segnale delle emittenti televisive a pagamento per diffonderlo agli utenti tramite il proprio sito; il secondo vede coinvolti 48 rivenditori che si occupavano di fornire il segnale di trasmissione ai 65mila utenti registrati sul sito, che rappresentano il terzo livello del sistema di frode. L’intervento della Guardia di Finanza, coadiuvata dalla SIAE e della FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali) ha consentito di oscurare il sito utilizzato come piattaforma, ospitato da un provider di Milano, così da impedirne l’ulteriore utilizzo.

L’operazione è stata commentata con soddisfazione da Luigi De Siervo, l’amministratore delegato della Lega di Serie A: “Con queste operazioni prosegue la lotta alla pirateria che abbiamo cominciato oltre un anno fa. Si tratta di una battaglia che di vede da sempre in prima linea che è necessaria per tutelare i diritti degli utenti che si abbonano in modo legale per vedere le partite di Serie A. Il nostro è un impegno costante; grazie all’intervento delle autorità, sono cominciate le perquisizioni non solo nei confronti delle centrali di diffusione dei segnali illegali ma anche degli utenti che, a loro volta, compiono un atto criminale. Siamo sulla strada giusta per combattere un fenomeno che danneggia gravemente il nostro mondo”.