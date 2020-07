Recovery found, Beppe Ghisolfi: Conte faccia un passo indietro, degli investimenti si occupi Draghi

La ricetta del Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi: l'Italia ha ottenuto un grande risultato dal punto di vista del prestigio politico ed economico, a dispetto delle tendenze euroscettiche e sovraniste. Proprio per questo però è necessario che il premier Giuseppe Conte, nel proprio stesso interesse e nell'interesse Nazionale, faccia un passo indietro e crei le condizioni per un utilizzo efficace e puntuale dei 209 miliardi stanziati a favore dell'Italia fra sussidi a fondo perduto e prestiti garantiti da eurobond. Sarebbe opportuno e necessario che a occuparsi della redazione di progetti, che siano massimamente credibili e affidabili, fosse un Comitato istituzionale al di sopra delle parti, presieduto dal Governatore Mario Draghi, Presidente della BCE nel passato mandato e "padre" del quantitative easing, lo strumento che ha permesso di abbattere lo spread e di rendere sostenibili i titoli del nostro debito pubblico.

Frattanto, in attesa dell'attenta gestione dei soldi del "recovery", l'educazione finanziaria non va in vacanza e - tramite il magazine Banca finanza diretto sempre da Ghisolfi - propone, attraverso i consigli dell'economista torinese e luminare della disciplina Professor Giovanni Cuniberti, una serie di ricette per tutelare i "patrimoni di famiglia" contro le incognite dell'emergenza in atto.