A Bra un palinsesto di 28 eventi confermati e... Covidless

Inizia con oggi l’esperienza del Comune di Bra per attestarsi come Comune Covidless.



Nato da uno studio dell’Università di Torino – Dipartimento di Management (con il contributo della Camera di Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato, ad opera del team composto da Paolo Biancone, Andrea Martra e Silvana Secinaro, docenti del Dipartimento di management, e Alberto Sasso, professionista specializzato in architettura sostenibile e rigenerazione del territorio) e grazie al supporto della Fondazione CRC, Covidless Approach&Trust è uno strumento operativo di cui l’amministrazione di Bra ha deciso di dotarsi per valutare la fruibilità del proprio territorio e dei propri eventi in vista della ormai imminente stagione turistica.



Bra vuole confermarsi come “Città da Vivere” e da vivere in tutta sicurezza, per questo ha un palinsesto con circa 28 eventi tra luglio e agosto e una stagione autunnale in piena progettazione.



Oltre all’applicazione di tutte le normative previste per il contenimento dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, la Città ha però deciso di fare un passo in più, sottoponendosi ad un’analisi ed auto-analisi di tutte le iniziative che sono state fin qui fatte e che si faranno per andare ad individuare gli spazi di miglioramento, ma soprattutto le best practices che sono state messe in opera.

Un esempio su tutti, “Un’estate al Belvedere” un’arena estiva, all’interno della bellissima cornice dei Giardini Belvedere, che non solo ha permesso di mettere in calendario moltissimi eventi tutti fruibili in massima sicurezza, ma anche di riqualificare e dare risalto ai Giardini stessi.



Il gruppo di ricerca di Covidless Approach&Trust ha condiviso con il Comune e con l’Ascom una serie di elementi caratterizzanti (asset) necessari per l’identificazione della resilienza del territorio rispetto all’offerta e alla domanda di servizi turistici-culturali.



Il punto di partenza è una valutazione (e auto-valutazione) che fornisce punteggi per i vari aspetti: dalla sanità alla ricettività, dagli impianti sportivi all’accessibilità degli uffici comunali, fino allo shopping, alla ristorazione e all’intrattenimento.

A conclusione di questo percorso, che consentirà al Comune di apportare miglioramenti e cambiamenti, Bra riceverà un rating e la certificazione “Covidless Approach&Trust”. La consegna degli attestati è prevista per i primi giorni di agosto.



Bra, una “Città da vivere” con fiducia e Covidless.