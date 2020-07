Bra: “La dea fortuna” arriva sul Belvedere della Rocca

Sarà il capolavoro di Ferzan Ozpetek “La dea fortuna” il nuovo film in calendario nell’ambito della rassegna “Cinema d’estate”. L’appuntamento è per giovedì 30 luglio 2020 nei giardini del Belvedere della Rocca.



Alessandro e Arturo sono una coppia consolidata, ma il loro rapporto è ormai in crisi. Nella routine cristallizzata dei due irrompono Annamaria, ex compagna di Alessandro, e i suoi due figli nati da padri diversi, e tutti gli equilibri saltano. Annamaria deve fare alcuni esami diagnostici e affida i figli alla coppia di amici, che dovranno fare i conti con una responsabilità genitoriale forse mai nemmeno immaginata, nonché con la capacità dei bambini di metterti di fronte a quello che sei veramente.



La pellicola si è aggiudicata tre Nastri d’argento e un David di Donatello per la migliore attrice, una splendida Jasmine Trinca affiancata da Stefano Accorsi ed Edoardo Leo.



Lunedì 3 agosto si replica con un altro film cult, Joker di Todd Philips, in grado di ottenere 11 nomination e 2 Oscar, oltre che il Leone d’oro di Venezia e 2 Golden Globe. A aggiudicarli la statuetta più prestigiosa come miglior attore protagonista Joaquin Phoenix, affiancato da un altro dei grandi del cinema, Robert De Niro.



Arthur Fleck vive con l'anziana madre in un palazzone fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da clown. La sua vita, però, è una tragedia: ignorato, calpestato, bullizzato, preso in giro da chiunque, ha sviluppato un tic nervoso che lo fa ridere a sproposito incontrollabilmente, rendendolo inquietante e allontanando ulteriormente da lui ogni possibile relazione sociale. Ma un giorno Arthur non ce la fa più e reagisce violentemente, pistola alla mano. Mentre la polizia di Gotham City dà la caccia al clown killer, la popolazione lo elegge a eroe metropolitano, simbolo della rivolta degli oppressi contro l'arroganza dei ricchi.



L’appuntamento successivo sarà per giovedì 6 luglio con “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino. Le proiezioni iniziano alle 21,30. Ingresso su prenotazione, con contributo di 3 euro a film a favore della raccolta solidale #IoAiutoBra. Info e prenotazioni presso l’Ufficio turismo e manifestazioni allo 0172-430185.