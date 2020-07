Daniele Silvestri apre l'Anima Festival di Cervere: "Tornerò a cantare Cohiba quando potremo riavvicinarci"

Il primo concerto di questa edizione 2020 dell'Anima Festival, a Cervere. Ma in fondo il primo grande evento a livello provinciale, in un'estate dove gli eventi live sono completamente diversi.

E lo è stato anche il concerto di Daniele Silvestri, ieri sera, che con la sua storica band ha voluto ripartire, ritornare tra il pubblico. Cervere è stata la seconda tappa del suo "La cosa giusta tour".

Quasi tre ore di concerto, come se non se ne volesse più andare. Il pubblico ha risposto con l'entusiasmo concesso dalle nuove misure di contenimento del contagio, anche se alla fine in molti si sono alzati in piede quando il cantautore romano ha cantato "Salirò".

Su Cohiba, più volte richiesta dal pubblico: "Mi sono ripromesso di non farla più fino a quando non potremo tornare ad abbracciarci e a fare assembramenti, su e giù dal palco".

Stasera 24 luglio, dalle 21.30, ci saranno i Nomadi sul magico palco dell'Anfiteatro dell'Anima. La band ha deciso di continuare il tour con i “teatri all’aperto”. Il modo, l’unico possibile, per non far morire la musica in questo difficile 2020, è continuare con i concerti dal vivo, seppur in maniera ridimensionata.

Da oltre mezzo secolo il palco è la loro vita, il live una linfa vitale che unisce artisti e spettatori, i Nomadi decidono di continuare perché non possono non farlo, per tutti gli operatori che sono dietro le quinte, per i fan, per la musica.

Le prevendite per il concerto sono aperte su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali, tra cui la tabaccheria LA SCALETTA a Fossano in via Roma 157 Prezzo dei biglietti a partire da 25 Euro + prevendita.