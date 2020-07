Gli scatti d’autore di Alex Astegiano e un doppio concerto di Paolo Fresu aprono Monfortinjazz 2020

Finalmente, dopo tante incertezze e difficoltà da superare per organizzare concerti in questo periodo di emergenza sanitaria, si accendono le luci sulla 44ª edizione di Monfortinjazz.



La rassegna, organizzata da un gruppo di volontari raccolti nell'Associazione Monfortearte e con la storica direzione artistica di Renato Moscone, inaugura sabato 25 luglio alle ore 18 con l'apertura della mostra fotografica "Moments & More" di Alex Astegiano.

Il fotografo, musicista e artista saviglianese che da quindici anni anni segue la manifestazione, in collaborazione con "Attraverso Festival" presenta negli spazi della chiesa di Sant'Agostino (Auditorium Horszowki) una carrellata di straordinari ritratti realizzati in occasione del concerti di Monfortinjazz ai tanti musicisti che sono passati dalla storica rassegna langarola.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta fino al 6 settembre con orario continuato dalle 10 alle 18 tutti i giorni esclusi il martedì e il mercoledì.



Domenica 26 luglio il doppio concerto di Paolo Fresu con il suo stellare Quintetto arricchito dalla presenza al trombone di Filippo Vignato. Alle 18 e alle 21.30 sul palcoscenico ci sarà la possibilità di incontrare in modo unico, intimo e straordinario, una delle formazioni che hanno fatto la storia del moderno jazz italiano.



Il quintetto nasce nel 1984 per volontà di Paolo Fresu e Roberto Cipelli e festeggia - con la stessa originale formazione - i trent'anni di vita, cosa assai rara nell'intera storia della musica afroamericana. Con la registrazione di “Ostinato” per la Splasc(h) Records si consacra come uno dei gruppi di punta del jazz italiano con il disco “Inner Voices” assieme al sassofonista americano Dave Liebman (1986). Nel 1990 il gruppo vince il premio “Top jazz” della rivista specializzata Musica Jazz come miglior gruppo del jazz italiano e come miglior disco, e ogni anno è ai primi posti con le proprie produzioni discografiche.



Insieme a Paolo Fresu (tromba e flicorno), Tino Tracanna (sax tenore e soprano), Roberto Cipelli (pianoforte e piano elettrico), Attilio Zanchi (contrabbasso), Ettore Fioravanti (batteria), special guest Filippo Vignato (trombone).

Sono ancora disponibili i biglietti sul circuito Mailticket.it e presso Osteria La Salita, Edicola Bruno e Ufficio Turistico di Monforte d’Alba.