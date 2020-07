Rally di Alba 2020, cresce l'attesa: l'elenco completo degli iscritti

Cresce l'attesa per il 14° Rally di Alba, primo atto del Campionato Italiano WRC, in programma per l’1 e 2 agosto.

Sold out da tempo le iscrizioni, esaurite in pochi giorni. Agli organizzatori è stata concessa la deroga per innalzare il limite precedentemente fissato a 140: saranno al via 154 vetture più sei WRC Plus, top car del mondiale rally che avranno una classifica separata dalla competizione tricolore.

Dieci le nazioni rappresentate e tanti piloti pronti ad infiammare la competizione organizzata dal Cinzano Rally Team.

Pubblicato l'elenco completo degli iscritti di cui vi proponiamo, in allegato, il formato PDF