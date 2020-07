Ad Alba una sola persona ancora positiva al Covid-19

Un solo residente albese è ancora positivo al Covid-19. E’ quanto fa sapere il Comune nel consueto aggiornamento di fine settimana, comunicando anche che, a fronte delle 12 vittime segnalate da tempo, è salito a quota 86 il numero degli albesi guariti dall’infezione.



“Siamo arrivati a una sola persona albese che ancora risulta positiva – dichiara il sindaco Carlo Bo – e ci auguriamo di poter festeggiare presto anche l’ultimo guarito. Dobbiamo tornare a guardare con fiducia al futuro, pur continuando ad essere attenti e responsabili, senza dimenticare quello che abbiamo vissuto in questi mesi ma consapevoli che siamo capaci di rimboccarci le maniche e affrontare le difficoltà”.



Si ricorda che è ancora obbligatorio per tutti i cittadini sull’intero territorio regionale l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti ingressi) e in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esonerati i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine.