Alba: modifiche alla viabilità per lavori sulla rete dell'acquedotto

Alcune modifiche alla viabilità nella città di alba per lavori sulla rete dell'acquedotto:



- istituito il divieto di transito veicolare in via San Giovanni, lunedì 27 luglio 2020 dalle ore 8 alle ore 18.30. È previsto il doppio senso di circolazione veicolare per residenti e autorizzati.

- istituito il divieto di transito veicolare in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Roma e via Armando Diaz, dalle ore 8 di martedì 28 luglio 2020 alle 18.30 di mercoledì 29 luglio 2020.

- istituito il divieto di transito veicolare in via Roberto Longhi, all’altezza dell’intersezione con corso Piave, giovedì 30 luglio 2020, dalle ore alle ore 18.30.