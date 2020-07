Anche i residenti saluzzesi si associano alla protesta dei cittadini che vivono lungo la provinciale tra Cavallermaggiore e Monasterolo di Savigliano

Anche alcuni residenti in regione Ruata Eandi a Saluzzo si associano alla pacifica protesta di un gruppo di cittadini che vivono sulla provinciale 129, tra Cavallermaggiore e Monasterolo di Savigliano, il cui manto stradale in pessime condizioni rischia di minare la sicurezza di ciclisti e automobilisti. Una lettera che rappresenta un autentico appello agli enti competenti, al fine di risolvere quanto prima l’annoso problema.

"Anche noi siamo nella loro stessa situazione - scrivono alla redazione i residenti saluzzesi -. Pur abitando a 1,5 km da Saluzzo verso Pinerolo, dobbiamo andare a Saluzzo sempre con l’auto poiché in bicicletta e’ impossibile per le buche continue e traffico di mezzi pesanti. Anche se fa caldo non si possono aprire le finestre per i forti rumori e non di riesce più a riposare.Mi chiedo come sia possibile nel 2020 avere le nostre strade così mal ridotte e non prendere alcun provvedimento".