"Suono di una notte di mezza estate": dj set e concerto in filodiffusione a Mondovì per inaugurare il nuovo wi-fi pubblico (VIDEO)

Mondovì si prepara a inaugurare il suo nuovo wi-fi pubblico con un evento che, almeno a livello locale, può definirsi senza timore di smentita del tutto privo di precedenti e ribattezzato "Suono di una notte di mezza estate", titolo che trae inequivocabilmente ispirazione da una commedia di William Shakespeare.

"Il wi-fi cittadino Wifi4EU - spiegano dal municipio - è il nuovo sistema di connessione pubblica cittadina, realizzato grazie a un contributo europeo di 15mila euro. È completamente gratuito, richiede l'iscrizione al portale soltanto al primo utilizzo e non prevede limiti di tempo. Venti gli hotspot installati sul territorio comunale: via Einaudi, piazza della Repubblica, piazza Maggiore, giardini del Belvedere, piazza San Pietro, piazza Cesare Battisti, piazzetta Comino, piazzetta Moizo (davanti alla chiesa di Sant'Agostino), piazza Martiri della Libertà, due punti all'interno della biblioteca civica, due punti in piazza Roma, piazzetta Comino, piazza Santa Maria Maggiore, stazione di valle della funicolare, parco Europa, piazza d'Armi, giardini di via della Cornice e ponte della Madonnina".

Per quanto concerne l'evento, si tratterà nello specifico di un dj set e di un concerto di pianoforte e violino ai piedi della torre civica del Belvedere, senza acustica in loco, ma trasmessi, proprio per mezzo del nuovo wi-fi pubblico cittadino, in filodiffusione per le vie di Breo e in diretta social.

Un'iniziativa promossa dal Comune di Mondovì, dal Circolo delle Idee e dall'associazione "La Funicolare" in occasione di "Aspettando i Doi Pass"; per l'occasione i giardini del Belvedere si trasformeranno in palcoscenico per il pianoforte di Lorenzo Bongiovanni, il violino di Stefano Cometto e la console dei due dj JUDICI e Molinoir, con la conduzione della serata a cura di Francesca Aragno, di "Arabian Insider".