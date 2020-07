Incidente agricolo in frazione Obbio di Bonvicino, persona incastrata sotto un trattore

Incidente agricolo nella serata di oggi, sabato 25 luglio, in località Obbio di Bonvicino. Stando alle prime ricostruzioni una persona sarebbe rimasta incastrata sotto un trattore, probabilmente ribaltato, mentre stava lavorando in un campo. Il sinistro si sarebbe verificato intorno alle 19,30.



Non si conosce al momento la dinamica di quanto accaduto. La persona coinvolta non risulterebbe essere in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e per aiutare nelle operazioni di soccorso della persona, di cui non sono state fornite generalità.



In loco l’equipe medico sanitario e forze dell’ordine per i rilievi del caso.