Nascondeva nel reggiseno anfetamine, Mdma, chetamina e ecstasy: 16enne di Bra denunciata per spaccio

Erano in procinto di salire su un regionale diretto ad Alessandria i nove ragazzi, tra cui due minori, che sono stati fermati e controllati dagli agenti dalla Polizia Ferroviaria: due di loro sono stati indagati per detenzione e spaccio di stupefacenti e uno per possesso armi da taglio.

I poliziotti sono intervenuti in soccorso del Capotreno che ha indicato un gruppo di ragazzi che tentava di salire a bordo cercando di evitare il controllo dei biglietti. Accompagnati presso gli uffici di Polizia, alcuni si mostravano sin da subito nervosi e non collaborativi. Cinque maggiorenni (nati rispettivamente a Torino, Varese, Caltagirone e in Romania) avevano a carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e la proprietà, ma sono stati rilasciati.

Tra i restanti, due donne immediatamente hanno attirato l’attenzione degli agenti in quanto hanno assunto da subito un atteggiamento sospetto. Un controllo più approfondito ha permesso di scoprire come una delle minori, italiana di 16 anni residente a Bra, aveva nascosti nel reggiseno 25 involucri contenenti anfetamine, 5 pasticche di ecstasy, 25 involucri di mdma e 12 involucri di chetamina. Nel marsupio della ragazza è stato ritrovato anche un bilancino di precisione. La giovane è stata denunciata in stato di libertà per possesso e spaccio di droga per lieve entità e ricondotta presso la famiglia.

L’altra ragazza, minore di 17 anni e residente nella provincia di Torino, è stata trovata in possesso di hashish per cui è stata multata e riconsegnata alle cure dei genitori.

Un’altra ragazza italiana, residente a Torino e maggiorenne, è stata trovata in possesso di un coltello lungo 19 centimetri con due lame richiudibili, una appuntita e l’altra seghettata; è stata pertanto denunciata per possesso di armi da taglio.

Altra sostanza illecita tipo ‘marijuana’ è stata rinvenuta nel borsello al seguito di un ventunenne anche lui residente a Bra, nei cui confronti è stata effettuata perquisizione locale in una stanza di hotel nella città di residenza, dove il giovane dimorava: sono stati recuperati 1.430 euro. Il ragazzo è stato indagato in stato di libertà per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio per lieve entità.