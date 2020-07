Ad Alba, i titolari dei pubblici esercizi del centro storico incontrano l’Assessore Bolla

Un’importante rappresentanza dei titolari dei pubblici esercizi del centro storico di Alba, nella sala convegni dell’Associazione Commercianti Albesi, ha incontrato il neo Assessore al Turismo Emanuele Bolla.

Dopo oltre due mesi dalla ripartenza gli esercenti hanno evidenziato le difficoltà di un settore che risente della riduzione dei flussi turistici nazionali ed internazionali e del protrarsi dello smart working, ma che di certo saprà risollevarsi da questo difficile momento congiunturale.

A sostegno delle attività, e fondamentale iniezione di ottimismo, è il programma di eventi e concerti che l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato al Turismo hanno calendarizzato per il mese di agosto. Le proposte saranno solo l’inizio di una serie di iniziative che, con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e le iniziative per il Natale, coinvolgeranno il tessuto imprenditoriale della città di Alba.

I concerti di Collisioni e le attività sul tema della luce realizzate in città in collaborazione con il Borgo San Lorenzo per anticipare i festeggiamenti di “San Lorenzo” saranno accompagnati, il 7, l’8 e il 9 agosto, da i “Dehors Sotto le Stelle”, sfiziosi aperitivi e cene a lume di candela, per vivere serate uniche in un clima di festa, in assoluta sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari.

"Ringraziamo l’Amministrazione per le iniziative proposte - commentano il direttore dell’A.C.A., Fabrizio Pace, e il responsabile Marketing del Territorio, Marco Scuderi -. I pubblici esercizi del centro storico di Alba guardano agli eventi programmati per l’estate con fiducia e la loro interazione positiva darà un impulso considerevole alla ripartenza di un turismo qualificato".

"Stiamo operando con tutti i principali attori del territorio per sviluppare sinergie finalizzate ad un costante aumento delle presenze turistiche - ha dichiarato l’assessore al Turismo della Città di Alba, Emanuele Bolla -. Siamo molto contenti che i bar e ristoranti del centro storico con i “Dehors Sotto le Stelle” possano essere co-protagonisti delle iniziative e dei concerti in programma ad agosto".