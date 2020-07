Peugeot 3008: perché sceglierla tra le proposte di usato

Il modello 3008 di Peugeot è un SUV compatto, adatto a qualsiasi utilizzo, anche in città. Le dimensioni sono di certo importanti, pur non rendendo ingombrante l’auto. Si tratta di una vettura sportiva con grinta, che ben si adatta alle esigenze delle famiglie e dei giovani. Nonostante non sia una vettura molto lunga, il bagagliaio risulta sufficientemente capiente. L’affare dell’anno è di certo trovarla usata o a km zero.

Perché si preferisce l’usato

Meglio a km 0?

Dove trovarla

I tantissimi italiani che preferiscono l’usato sono aumentati in questo periodo. Soprattutto perché questa predilezione è correlata anche al costo delle vetture. Le concessionarie di auto usate permettono di risparmiare in modo sostanziale preferendo le vetture usate a quelle nuove, offrendo per altro auto di qualità e di tutti i modelli presenti sul mercato. Pur ottenendo tanti dei vantaggi dati da una vettura che non ha percorso un elevato chilometraggio. Per quanto riguarda la Peugeot 3008, l’offerta di questo modello tra l’usato è abbastanza corposa, soprattutto se ci si rivolge al mercato delle auto a km zero. Si tratta di auto che sono state immatricolate dall’autosalone che le propone, per questioni correlate alle politiche interne. Sono quindi di fatto nuove, anche se offerte con uno sconto sostanzioso, dovuto al fatto di avere già un proprietario.

Il mercato dell’auto post Covid

Scegliere la Peugeot 3008

Meglio se igienizzata

Durante il periodo di lockdown, che per altro sta ancora interessato molti Paesi del mondo, il mercato dell’auto ha vissuto un periodo nero. Per altro stiamo parlando di un mercato che già in precedenza era zoppicante. Oggi molti di coloro che necessitano di un’auto si trovano a non potersela permettere; in più temono che una vettura usata possa essere veicolo di infezione. Per questo motivo alcune concessionarie offrono vetture perfettamente igienizzate, che permettono al cliente di limitare qualsiasi tipo di eventuale contaminazione a zero. Non solo le auto vengono igienizzate in modo accurato e approfondito prima di proporle al cliente, ma sono anche pulite dopo ogni test drive. Questo mette al riparo da qualsiasi preoccupazione, rendendo la scelta dell’auto usata un’attività del tutto sicura.

Le offerte di Peugeot 3008

Una vettura per tutti

I punti di forza

Stiamo parlando di uno dei SUV che ha avuto la migliore accoglienza sul mercato italiano, a partire dal 2017, in cui è stata eletta auto dell’anno. La disponibilità di motorizzazioni che piacciono al grande pubblico, l’aspetto decisamente grintoso e anche l’offerta di modelli con cambio automatico sono sicuramente punti di forza per questa vettura francese. Un SUV che, come abbiamo detto, non offre dimensioni esterne eccessive; nelle nostre città questo elemento è fondamentale. Con vetture più imponenti infatti potrebbe risultare poco pratico spostarsi all’interno dei centri storici, o addirittura trovare posto in alcuni parcheggi. Dobbiamo poi dire che gli interni offrono allestimenti con tutto ciò che la tecnologia propone al giorno d’oggi. Inoltre l’estetica è molto accattivante, capace di interessare sia il giovane che desidera un’auto grintosa, sia la coppia o la famiglia con figli.