Anche a Cuneo si realizza la grande scritta "Black Lives Matter" contro ogni proliferazione razziale

La scritta "Black Lives Matter" arriva anche in una delle principali piazze cuneesi.

Da questa mattina, sabato 25 luglio, in Piazza Costituzione diverse persone stanno lavorando per la realizzazione dell'iniziativa in sostegno dei movimenti nati in tutto il mondo a seguito dell'uccisione di George Floyd negli Stati Uniti. Ciascuno dei partecipanti si è "armato" di pennello e ha contribuito alla realizzazione della scritta nel rispetto della normativa volta alla prevenzione del contagio Covid-19.



L'iniziativa è stata lanciata dal gruppo Sardine Cuneo, e sostenuta dal Comune. All'inizio avrebbe dovuto tenersi al Parco della Resistenza, ma la location è stata modificata per problemi burocratici e amministrativi.



"In consiglio comunale l'amministrazione tutta ha approvato un documento che puntava l'attenzione sui fatti relativi alla figura di George Floyd e s'impegnava a dare sostegno a un qualche tipo di manifestazione solidale rispetto alla sua memoria e al movimento "Black Lives Matter": sabato daremo concretizzazione a questo indirizzo" ha commentato nei giorni scorsi l'assessore alle Politiche Sociali e vicesindaco di Cuneo Patrizia Manassero.



"L'associazione ha individuato un'area in cui realizzare la scritta. Un'idea che è stata e sarà replicata da molte città italiane, e che coinvolge direttamente i cittadini, residenti e interessati".



Nel video pubblicato dalla pagine 6000 sardine di Cuneo un momento della realizzazione della scritta.