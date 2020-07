Grande successo per il concerto dei Nomadi al Teatro dell'Anima Festival di Cervere (FOTO)

Un grande successo di pubblico all'Anima Festival di Cervere per il concerto dei Nomadi di ieri sera, venerdì 24 luglio, al Teatro dell'Anima in frazione Grinzano in una location immersa con vista su Langhe e l'arco alpino cuneese.

Il concerto è stato aperto dall'intervento di Natascia e Ivan Chiarlo, fratelli e direttori artistici della rassegna che anche nell'anno del Covid sono riusciti a organizzare la rassegna che ormai da diversi stagioni è protagonista della programmazione di eventi dell'estate in provincia.

Sul palco, prima del concerto, anche il primo cittadino di Cervere Corrado Marchisio.

Poi a farla da protagonista è stata la musica con le canzoni intramontabili del gruppo fondato Augusto Daolio e dal tastierista Beppe Carletti nel 1963, quest'ultimo rimasto l'unico "reduce" della formazione originale.

La musica di Carletti, Falzone, Campani, Vecchi, Reggioli accompagnata dalla voce di Yuri Ciloni (nel gruppo dal 2017) ha accompagnato i tanti partecipanti per un due ore no-stop di concerto.

Immancabili i classici intramontabili di stampo beat con la chiusura finale con "Io vagabondo" del 1972, tra i brani più noti della musica leggera italiana, con oltre un milione di copie vendute scritta da Alberto Salerno e dall'allora bassista Damiano Dattoli.

Nella foto alcuni dei momenti del concerto dei Nomadi di ieri sera.