Serie D - Stefano Tuzza rimarrà a Bra anche per la stagione 2020/2021

Rimarrà in tenuta giallorossa il centrocampista offensivo, classe 1998 originario di Ciriè Stefano Tuzza.

Il 22enne è in forza nel Bra dalla stagione 2017-2018 e la prosecuzione del rapporto sportivo potrà continuare per la quarta stagione consecutiva rimanendo a disposizione della rosa di mister Fabrizio Daidola anche per il prossimo campionato di serie D.



"Sono rimasto a Bra - dichiara il giocatore 22enne a seguito della riconferma - e mi soddisfa davvero tanto poter proseguire il mio percorso con questi colori. Sono alla quarta stagione di fila! Ringrazio il presidente Germanetti, il direttore Moretti e mister Daidola per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Spero che questo sia un un campionato di rivincite, personali, di squadra e di società. Voglio togliermi tante soddisfazioni con la maglia giallorossa. Un altro grazie va a tutto l'ambiente e ci vediamo al raduno!".