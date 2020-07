Volley maschile A2: Diletta Ramondetti new entry nello staff tecnico del Vbc Synergy Mondovì

New entry nello staff tecnico del Vbc Synergy Mondovì che il prossimo 24 agosto inizierà la preparazione in vista della stagione 20\21.

Il volto nuovo è quello di Diletta Ramondetti, 22enne prossima alla laurea in Scienze Motorie all’Università di Genova: attualmente lavora come assistente ai bagnanti alla piscina “I Perticali” di Carrù e come personal trainer e assistente di sala alla Palestra O2 di Mondovì (anche nella prossima stagione quartier generale dei biancoblù per le sedute pesi).

Diletta Ramondetti all'ufficio stampa societario: "Sono molto contenta per questa nuova esperienza, per il mio percorso di studi e professionale può essere una bella occasione; ho sentito al telefono il tecnico Mario Barbiero, che mi ha spiegato in cosa potrei essergli utile. Dovrò principalmente assisterlo nelle sedute pesi alla palestra O2, e agli allenamenti al palazzetto come aiuto allenatore. Perché ho scelto il mondo del volley maschile? Principalmente perché mi piace di più come stile di gioco, maschi e femmine inoltre si allenano in modo diverso e personalmente mi trovo meglio a curare la preparazione degli atleti. L’altro giorno ho conosciuto capitan Borgogno in palestra, non vedo l’ora di iniziare".

Nelle scorse settimane erano stati confermati dalla società il vice di Mario Barbiero, Emanuele Negro, la fisioterapista Elena Ambrogio e lo scoutman Andrea Ballario.

Diletta Ramondetti ha anche militato per qualche anno nelle giovanili del Villanova Volley (prima nel ruolo di palleggiatrice e poi di libero).